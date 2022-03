Sviluppo rete Non food dal 25 marzo all’1 aprile 2022

Doppia apertura per Arcaplanet a Torino e Belpasso (Ct). Nuovo petstore anche per Conad realizzato da Conad Nord Ovest a Viareggio (Lu). Primo negozio Tecnomat per l'insegna che sostituisce Bricoman inaugurato ad Assemini (Ca). Bricofer converte l'ex store Self di Moncalieri (To)

Doppia apertura per Arcaplanet a Torino e Belpasso (Ct). Nuovo petstore anche per Conad realizzato da Conad Nord Ovest a Viareggio (Lu). Primo negozio Tecnomat per l'insegna che sostituisce Bricoman inaugurato ad Assemini (Ca). Bricofer converte l'ex store Self di Moncalieri (To)

ARCAPLANET

Via Bologna

Torino

546 mq

Arcaplanet

DATA DI APERTURA

25 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

In linea con la tradizionale formula dell'insegna.

OFFERTA

Comprende referenze di petcare e petfood per gli animali domestici.

SERVIZI

Orario: lun-sab8.30-19.30; domenica 9.30-13 e 15-19.30

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a tre collaboratori.

ARCAPLANET

Contrada Valcorrente 23

Belpasso

430 mq

Arcaplanet

DATA DI APERTURA

27 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova all'interno del centro commerciale Etnapolis. OFFERTA

Propone un assortimento di prodotti di petcare e petfood.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9.30-21.

ADDETTI E CASSE

Impiega quattro addetti.

BRICOFER

Corso Roma 13 bis

Moncalieri (To)

3.700 mq

Bricofer

DATA DI APERTURA

29 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Prosegue il processo di conversione degli store a insegna Self con assortimenti orientati a bricoleur e famiglie in un’ottica di multi department store.

OFFERTA

Conta un assortimento di 45.000 item per le varie categorie merceologiche: prodotti per il fai da te, ma anche elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e della casa e per gli animali.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20. Tra i servizi: duplicazione chiavi e telecomandi, tintometro, taglio legno, assistenza ristrutturazione bagno e consulenza per piccoli e grandi elettrodomestici a cui verranno dedicati appositi banchi a servizio. Disponibili anche consegna gratuita entro 24 h, ordini telefonici, servizio di caffè gratuito per tutto il giorno.

ADDETTI E CASSE

Impiegati 16 collaboratori. Attive quattro casse.

PETSTORE CONAD

Via Monsignor Bartoletti

Viareggio (Lu)

250 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

17 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, fedele al tipico format dell'insegna, è situato vicino a un supermercato Conad.

OFFERTA

Propone un'offerta di oltre 6.000 item di petfood e petcare. SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13. Il punto di vendita è dotato di un parcheggio gratuito con 30 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Dispone di una cassa tradizionale e impiega quattro addetti, di cui tre neo assunti.

TECNOMAT

Via San Giorgio

Assemini (Ca)

7.500 mq

Bricoman

DATA DI APERTURA

16 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Primo punto di vendita per la nuova insegna Tecnomat che sostituisce Bricoman. Grande enfasi ai banchi assistiti come nel caso dell'idraulica che rappresenta una novità. OFFERTA

L'assortimento è stato ampliato rispetto al passato e alla precedente insegna con una maggiore profondità.

SERVIZI

Orario: lun-sab 6.30-20.30; domenica 8.30-20.30

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.