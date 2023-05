Sviluppo rete Non food dal 26 maggio al 2 giugno 2023

Brico io apre un punto di vendita a Soresina (Cr) mentre Mondadori Bookstore arriva nel cuore di Torino con una libreria su tre piani

BRICO IO

Via Guida 4

Soresina (Cr)

1.000 mq

Brico io

Data di apertura

25 maggio 2023

Format e location

Il negozio si trova lungo la strada provinciale 89, una delle arterie principali per Soresina e dintorni.

Offerta

In assortimento sono presenti oltre 25.000 articoli.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Piazza Castello 117

Torino

500 mq

Mondadori Retail

Data di apertura

26 maggio 2023

Format e location

La libreria arriva nella piazza principale del capoluogo piemontese, in uno spazio esteso su tre livelli, dove sono presenti anche varie aree pensate come luogo di incontro e di eventi.

Offerta

Propone oltre 20.000 titoli.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20.

Addetti e casse

Non disponibile.