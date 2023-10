Sviluppo rete Non food dal 27 ottobre al 3 novembre 2023

Arcaplanet (Agrifarma) propone un nuovo format a Milano con una rinnovata logica epsositiva che si articola in mondi merceologici. Euronics apre a Genova e Kik a Terni

ARCAPLANET

Via Marghera 36

Milano

Agrifarma

Data di apertura

23 ottobre 2023

Format e location

Si tratta di un nuovo format per l’insegna con una disposizione degli spazi più lineare, con una condivisione per mondi ossia cane, gatto, piccoli animali, mondo del gioco e degli snack, mondo della casa e del viaggio anziché per merceologia. Si valorizzano anche altre aree come quelle per lettiere, giochi e guinzaglieria. Offerta

Rispecchia la tradizionale offerta con un più ampio spazio per accessori e giochi per i pet.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9.30-19.30. Presente la Pet Wash Experience dotata oggi di nuove luci dalle tonalità soffuse e personalizzabili. Inseriti servizi come l’assicurazione pet e la possibilità di lasciare la spesa in negozio da consegnare a domicilio. Aggiunto anche l’angolo di “consultazione” dove trovare le soluzioni più adatte alle varie esigenze, grazie alla presenza dei Pet Specialist.

Addetti e casse

Non disponibile.

EURONICS

Piazza Cavour

Genova

250 mq

Dimo (Euronics)

Data di apertura

26 ottobre 2023

Format e location

Quinto store in Liguria per l’insegna che rimane fedele alla tradizionale immagine.

Offerta

In linea con il tipico assortimento di elettronica di consumo.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

KIK

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 84

Terni

Kik

Data di apertura

19 ottobre 2023

Format e location

Lo store si trova in area periferica, realizzato secondo i canoni classici dell’insegna.

Offerta

Consueta offerta non food che comprende abbigliamento, accessori e oggettistica per la casa.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.