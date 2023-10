Gallery. Arcaplanet evolve il concept store

Centralità del cliente e delle sue necessità, più soluzioni tecnologiche e personalizzate, maggiori servizi e un'esposizione per mondi. Le novità di Arcaplanet

1 di 8

Cambia volto il format Arcaplanet con l'obiettivo, più volte dichiarato, di orientare i propri store alla centralità del cliente e alle relazioni tra i clienti, i loro pet e l’ambiente. Per concretizzare questo impegno, l'insegna ha creato una suddivisione più netta tra i vari mondi: cane, gatto, piccoli animali, mondo del gioco e degli snack, mondo della casa e del viaggio anziché per merceologia, con lo scopo di rendere più fluido e semplice il percorso e l'esperienza di acquisto.

Il gioco e le soluzioni tecnologiche

La disposizione instore guida, infatti, i clienti nella scelta dei giochi più adatti, ricordando l’importanza di condividere anche i momenti di svago e tempo libero con gli animali. Per rafforzare questo concetto propone articoli come gli snack per motivare e premiare i pet

alle attività e all’apprendimento, e amplia l’offerta di giochi con l’introduzione di alcune innovazioni tra cui Playology, la tecnologia che rinnova l’approccio ai giocattoli, aggiungendo profumazioni completamente naturali per un tempo di gioco 7 volte più lungo mentre l’applicazione del Dri-Tech anti-bava, unita a peluches più resistenti ai morsi, li rende più asciutti e puliti.

Inoltre, sono stati potenziati i distributori di cibo ed acqua, divisi per bisogno, che sono ora programmabili secondo orari e quantità desiderate. Si valorizzano anche altre aree come quelle per lettiere, giochi e guinzaglieria, anche attraverso una comunicazione interna più efficace. Si rinnova anche la Pet Wash Experience dotata oggi di nuove luci dalle tonalità soffuse e personalizzabili. Per migliorare la shopping experience dei pet parent, inoltrem sono stati inseriti ulteriori servizi come per esempio l’assicurazione pet e la possibilità di lasciare la spesa in negozio e farsela consegnare a domicilio, insieme alla presenza di un angolo di “consultazione” dedicato, dove trovare, grazie alla presenza dei Pet Specialist, le soluzioni più adatte alle varie esigenze.

Arcaplanet e la sostenibilità

Con la recente integrazione della catena Maxi Zoo il Gruppo oggi conta 540 Pet store, una piattaforma di vendita online e un totale di 2.750 dipendenti. Ha due milioni di clienti attivi. Oggi si indirizza sempre più spesso verso soluzioni in linea con i principi di sostenibilità, puntando su soluzioni e materiali sostenibili e 100% riciclabili per un allestimento

consapevole e attento.