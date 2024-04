Sviluppo rete Non food dal 29 marzo al 5 aprile 2024

Nuovo store a Milano per Lego Certified, il 26esimo in Italia per il Gruppo Percassi. Pittarosso rafforza la rete con un negozio a Gorizia

LEGO CERTIFIED STORE

Via Dante 4

Milano

115 mq

Percassi

Data di apertura

29 marzo 2024

Format e location

Lo store, il 26esimo dell’insegna in Italia, si trova a due passi dal Duomo di Milano. Adotta il nuovo retail concept che coniuga l’esperienza fisica con quella digitale.

Offerta

Tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20. Tra i servizi propone l'Early Access e il pre-ordine su una selezione dei best seller più amati, insieme al Pick a Brick Wall, per permettere agli appassionati di realizzare la propria minifigure personalizzata con il Build a Mini.

Addetti e casse

Non disponibile.

PITTAROSSO

Corso Giuseppe Verdi 127

Gorizia

Pittarosso

Data di apertura

28 marzo 2024

Format e location

Lo store si trova in un’area centrale della città e rispecchia il classico format.

Offerta

L’assortimento comprende calzature e accessori per donna, uomo e bambino.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-13 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.