Sviluppo rete Non food dal 4 al 10 marzo 2022

Viale Monza 2

Milano

335 mq

dm drogerie markt

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova in un'area centrale per lo shopping cittadino, a ridosso di piazzale Loreto, zona molto popolata e ad alta densità di traffico.

OFFERTA

Propone in assortimento oltre 14.000 referenze in continua evoluzione e 655 marchi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-19.30. Disponibili: il wi-fi gratuito, il servizio di stampa foto, assistenza agli ipoudenti, il pulsante chiamata assistenza disabili, accesso ai cani.

ADDETTI E CASSE

I collaboratori sono sette.

DYSON

Aeroporto di Linate (Mi)

18 mq

Dyson

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store è situato nell'area partenza Schengen e propone il format già sperimentato nel negozio di piazza Gae Aulenti a Milano.

OFFERTA

Disponibili i prodotti personal care del marchio.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Gli orari saranno modificati non appena saranno rallentate le restrizioni del Covid. In quel caso il negozio sarà aperto: lun-dom 6.30-22.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegate sei persone. Attiva una cassa.

PETSTORE CONAD

Via Grayson

Mantova

250 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

17 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è situato in prossimità del negozio Conad gestito dalla cooperativa e rispecchia la formula dell'insegna.

OFFERTA

Conta su un assortimento composto da oltre 4.500 referenze di petcare e petfood.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13. Tra i servizi: incisione istantanea delle medagliette identificative, una box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

ADDETTI E CASSE

Dispone di una cassa tradizionale e impiega tre addetti di cui due neoassunti.