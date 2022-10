Sviluppo rete Non food dal 7 al 14 ottobre 2022

L'insegna Bath&Body Works (Percassi) arriva a Bergamo. Invece Just Play (3A) sbarca in Campania. Il monomarca Riflessi, infine, conquista il centro di Brescia

BATH&BODY WORKS

Via XX Settembre 57

Bergamo

250 mq

Percassi

Data di apertura

30 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita è in linea con il tipico format dell’insegna.

Offerta

Propone fragranze per il corpo, saponi mani, candele e prodotti per la casa.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-19.30.

Addetti e casse

Occupa sette addetti.

JUST PLAY

Via Libertà 7

Portici (Na)

Gruppo 3A

Data di apertura

1 ottobre 2022

Format e location

Primo store per l’insegna in Campania con uno spazio omnichannel.

Offerta

In assortimento sono presenti oltre 400 referenze per uomo, donna e bambino di vari brand tra cui Nike, Jordan, Adidas, Vans.

Servizi

Orario: 8-30-13.30 e 16-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

RIFLESSI

Viale Venezia 1

Brescia

130 mq

Riflessi

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Lo store si trova in posizione centrale nella via nota come viale della Mille Miglia, che conduce al centro cittadino, all’interno di un edificio anni ‘50.

Offerta

L’offerta comprende arredi, complementi e accessori.

Servizi

Orario: lun-sab 10-13 e 15-19.

Addetti e casse

Non disponibile.