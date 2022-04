Sviluppo rete Non food dall’1 all’8 aprile 2022

Mondo Convenienza propone il suo primo store mono categoria dedicato alla cucina, aperto a Savona. Conad Nord Ovest debutta a Livorno con il Petstore Conad. Trony rinnova il negozio di Fano (Pu)

MONDO CONVENIENZA

Via Stalingrado 94/A

Savona

240 mq

Mondo Convenienza

DATA DI APERTURA

2 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Si tratta del primo punto di vendita in Liguria e il primo format monocategoria dell’azienda. Il negozio è situato all'interno del centro commerciale Officine. OFFERTA

Propone un assortimento esclusivamente dedicato alle cucine.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-20.

ADDETTI E CASSE

Impiega 21 persone.

PETSTORE CONAD

Via Fagiuoli

Livorno

235 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Con questa apertura l'insegna debutta in città. Il petstore si trova in prossimità di uno store Conad City.

OFFERTA

Propone oltre 4.500 referenze di petcare e petfood. SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13. Tra i servizi: l’incisione istantanea delle medagliette identificative, una box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani, la toelettatura professionale.

ADDETTI E CASSE

Impiega quattro addetti di cui tre neo assunti. Dispone di due casse tradizionali.

TRONY

Via Einaudi

1.500 mq

Fano (Pu)

Dml spa

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio, riaperto dopo il restyling, si trova in località Bellocchi e conta un bacino di 200mila potenziali clienti. Si sviluppa su pianta rettangolare con ingresso su piccoli elettrodomestici e telefonia mobile.

OFFERTA

Conta 12.000 referenze in assortimento. SERVIZI

Orario: lun-sab 9.30-12.30 e 15.30-20; domenica 15-20. Nel parcheggio sono disponibili 400 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Il negozio impiega 23 addetti alla vendita coordinati dal direttore Emanuele Parrucci in collaborazione con Diego Pavoni, supervisore di area. Opera con tre casse.