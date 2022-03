Mondo Convenienza: a Savona il primo store mono categoria

Si rimodula il business di Mondo Convenienza che diversifica la sua offerta proponendo il suo primo punto di vendita dedicato esclusivamente alla cucina

Si rimodula il business di Mondo Convenienza, insegna specializzata in mobili e complementi d’arredo, che diversifica la sua offerta proponendo il suo primo punto di vendita mono categoria. Dimensioni più ridotte (240 mq) rispetto alla tradizione e un assortimento esclusivamente indirizzato alla cucina per il negozio aperto a Savona, all'interno del centro commerciale Officine di via Stalingrado. “La Liguria è un territorio che riteniamo strategico per la dinamicità dei consumi. Il nuovo negozio ha un format innovativo, mono categoria dedicato alle cucine, con prodotti e servizi di qualità, che risponde alla nostra strategia di differenziazione dell’offerta, oltre che dei canali di vendita, per soddisfare le differenti esigenze di acquisto dei nostri clienti” dichiara Dario Carosi, Cio di Mondo Convenienza.

Questa apertura amplia e consolida la rete dell'insegna attualmente formata da 46 punti di vendita sul territorio italiano con una frequenza di visitatori di oltre 12 milioni di persone ogni anno. Il piano di espansione prevede l'apertura di uno store con formato tradizionale che sarà realizzata a Catanzaro entro il primo semestre del 2022.

Il concorso su Instagram

In occasione di questa apertura, Mondo Convenienza ha lanciato un concorso su Instagram chiamato Impiatta e scatta! - Liguria Edition: Raccontaci la tua città con un piatto!, che sarà on air fino all’8 aprile. Gli utenti, attraverso una call to action, sono chiamati a realizzare un post taggando il profilo Instagram di Mondo Convenienza indicando in descrizione l’hashtag #MCaSavona. Chi parteciperà potrà ricevere uno speciale sconto Mondo Convenienza valido per l’acquisto attraverso tutti i canali di vendita che il Gruppo offre oltre che nel nuovo negozio di Savona.