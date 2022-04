Sviluppo rete Non food dall’8 al 15 aprile 2022

Gruppo Percassi sviluppa l'insegna Bath&Body Works con uno store a Trento. Media World punta sul formato smart a Genova. Naima apre a Imperia, Mondadori a Genova e Xiaomi a Palermo

BATH&BODY WORKS

via Paolo Oss Mazzurana 62

Trento

120 mq

Bath&Body Works Italia in collaborazione con Percassi

DATA DI APERTURA

1 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si estende su pianta rettangolare con tre vetrine e spazi dedicati ai vari settori merceologici.

OFFERTA

Propone un assortimento di 400 prodotti che comprendono fragranze per il corpo, saponi mani e prodotti per la casa.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Impiega cinque addetti. Attive due casse.

MEDIA WORLD

Corso Sardegna 165

Genova

250 mq

MediaMarktSaturn Retail Group

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Si tratta del quarto store con il format smart dell'insegna, un concept store di prossimità. Si trova all'interno del Retail Park Mercato ed è dotato di impianti a led, climatizzazione con recupero del calore, pavimenti in materiale riciclato e consuma energia 100% green, che proviene da fonti rinnovabili.

OFFERTA

Propone articoli in linea con i trend di elettronica di consumo.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20. Il cliente può visionare il catalogo online su totem digitali dedicati con consegna a domicilio il giorno dopo l'ordine.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Corso Sardegna

Genova

200 mq

Mondadori

DATA DI APERTURA

11 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

La libreria si trova nell'area dell'ex mercato, nel cuore del quartiere San Fruttuoso in uno spazio riqualificato.

Propone un catalogo con 10.000 titoli tra narrativa, saggistica, varia, classici e fumetti con il nuovo format Just Comics. A questa proposta editoriale si aggiunge anche un’area dedicata a bambini e ragazzi con libri e giocattoli e una selezione di prodotti di cartoleria, con idee regalo, gift box e gift card.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20. Tra i servizi: Pick Up Point per ritirare gratuitamente instore un libro acquistato su Mondadoristore.it; Prenota e ritira per prenotare online e ritirare e acquistare in negozio: Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

NAIMA

Via Silvio Bonfante 12

Imperia

200 mq

Naima

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

In linea con il format di ultima generazione dell'insegna.

Propone i migliori brand della profumeria.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9.30-13 e 15.30-19.

ADDETTI E CASSE

Attiva una cassa.

XIAOMI

Via Filippo Pecoraino

Palermo

169 mq

Xiaomi

DATA DI APERTURA

9 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova all'interno del Forum Palermo, centro commerciale ubicato tra il quartiere periferico residenziale Roccella e la zona industriale Brancaccio.

OFFERTA

Offre la tradizionale offerta del brand di telefonia.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-21.

ADDETTI E CASSE

Si avvale di uno staff di sei persone.