L'insegna di elettronica di consumo Media World continua a sviluppare il formato Smart e realizza il quarto negozio di questo concept store

Apre oggi al pubblico a Genova il quarto Media World Smart in Italia (recenti le aperture di Varese, Torino e Roma). Prima apertura del 2022 del colosso nella distribuzione di prodotti dell’elettronica e quarta apertura in Italia con questo format, il punto vendita di Genova si inserisce nel Retail Park Mercato di Corso Sardegna, un sito nato da una tormentata riqualificazione degli spazi un tempo occupati dal mercato ortofrutticolo liberty in uno dei quartieri più popolosi della città. Il ruolo che Media World Smart intende rivestire nel quartiere è per ora quello di portare competenze tecnologiche e offrire un servizio su misura attraverso un concetto di omnicanalità esteso alla fornitura di servizi di consulenza, anche a domicilio. Il punto vendita si sviluppa su una superficie di circa 250 mq ed è stato ideato e costruito con impianti a led, climatizzazione con recupero del calore, pavimenti in materiale riciclato e consuma energia 100% green, che proviene da fonti rinnovabili. Il concept dello scaffale infinito consente, partendo da un’esposizione che riprende i 5 trend sull’elettronica di consumo identificati dall’insegna e personalizzati sui dati legati all’area specifica, di esplorare il catalogo direttamente in negozio e averlo il giorno dopo a casa, oltre che di ordinare online e appoggiare la consegna nel punto vendita.

“Non abbiamo ancora aperto e abbiamo già dei prodotti in pick up. Quello che abbiamo notato anche con le altri negozi Smart - spiega Nicola Iurilli, Smart Store Coordinator- è che dopo l’apertura del negozio fisico gli ordini online con consegne nell’area di prossimità si decuplicano”. Oltre al pick-up, viene offerto anche il servizio pick&pay. Fino a domenica 3 aprile sarà attiva la speciale promozione “NO IVA”. Il punto vendita è il terzo in Liguria e si aggiunge a quello del Centro Commerciale della Fiumara e allo store di La Spezia.