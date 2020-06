Tannico lancia l’app Express dedicata a vino e food

Per servire l’aperitivo a domicilio o per accontentare le richieste last minute di vino e food, Tannico lancia l'applicazione Express sia per iPhone che per Android, disponibile e scaricabile a questo sito, con consegna immediata a Milano. La selezione è composta da circa 300 etichette differenti tra bianchi, rossi, rosé, bolle, vini naturali, bottiglie rare e distillati con base di partenza in via Savona 17, dove successivamente aprirà il primo Tannico Wine Bar.

L'app consente di ordinare non soltanto le bottiglie ma anche prodotti gastronomici di accompagnamento al vino come paté e conserve portoghesi e fatte in casa ma anche piatti cucinati dalla Chef di Tannico o pasta fresca e condimenti artigianali da finire per conto proprio in casa.

In assortimento la selezione dei Rare Wines by the Glass con calici delle cantine e delle annate storiche, come ad esempio Gravner e Sassicaia, spillate a rotazione nel Tannico Wine Bar con il sistema di mescita Coravin che ne consente una perfetta conservazione dal momento dell’apertura fino a quello della degustazione.

“La pandemia ha portato importanti cambiamenti nelle abitudini di consumo delle persone che, in questa fase, stanno riscoprendo le mura domestiche per organizzare cene e anche degustazioni -spiega l'Ad di Tannico, Marco Magnocavallo-. Con Tannico Express portiamo a casa dei milanesi una selezione ampia di vini già a temperatura di servizio con, in aggiunta, una selezione di vini rari by the glass con Coravin e piatti di cucina preparati dalla nostra Chef del Wine Bar di via Savona di prossima apertura”.