Tassoni lancia il concorso a premi Vinci il nuovo Bitter

Nuova iniziativa per Tassoni che lancia un concorso a premi collegato all'acquisto della Cedrata Tassoni, comunicato tramite una campagna nei punti di vendita

Attivo finno all'11 novembre il concorso a premi, attivato il 10 giugno, Vinci il nuovo Bitter del Lago Tassoni, collegato all’acquisto della Cedrata Tassoni e alla scoperta delle sue occasioni d’uso. Il concorso è un invito a provare il BitterTass facile da preparare: basta miscelare 5 cl di Bitter del Lago con 10 cl di Cedrata e aggiungere ghiaccio e foglioline di mirto come guarnizione.

Come partecipare

Dopo aver acquistato un cluster di Cedrata, si deve registrare lo scontrino sul sito a questo link. Le estrazioni avverranno ogni ora, dalle 10 alle 20, con una speciale estensione fino alle 24 per la giornata finale dell’11 novembre. In palio bottiglie di Bitter del Lago, per un montepremi complessivo del valore di oltre 24.000 euro.

La promozione

Per comunicare l'iniziativa, Tassoni ha attivato una campagna promozionale in store e sul profilo Instagram di Cedrata Tassoni. Nei punti di vendita, l’iniziativa viene evidenziata con i volantini promozionali e le grafiche personalizzate presenti sui pack della Cedrata, già rinnovati in occasione restyling della Nuova Era ispirato allo stile liberty caratteristico del Lago di Garda, e nel crowner dei pallbox di Cedrata Tassoni.