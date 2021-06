TasteTomorrow: l’evoluzione dei reparto pane e pasticceria

#Bakery2021 Quali le nuove parole e i trend nell'evoluzione dei reparti pane e pasticceria?Alcune risposte sono state date durante il convegno, alla sua terza edizione, #TasteTomorrow in-store L’evoluzione dei reparti pane e pasticceria, organizzato da Gdoweek e Mark Up in collaborazione con Puratos e moderato da Cristina Lazzati.

1 di 3

I trend da seguire

Dopo i saluti di Alberto Molinari, general manager di Puratos, Valentina Bianchi, marketing manager del gruppo, ha raccontato i trend più significativi nel new normal, tra cui al top la salute, tradotta, per il pane, in prodotti più ricchi di fibre, realizzati con lievito #madre e arricchiti di grani particolari, mentre per la pasticceria in prodotti golosi ma con poco zucchero e grassi.

Tra i nuovi elementi da sottolineare il concetto di salute intestinale, definita come happy gut, collegato al sistema immunitario, nuovo mantra dei consumatori

Anche la sostenibilità, secondo i dati della ricerca #TasteTomorrow, è destinata a diventare un tema sempre più importante da declinare in termini di

packaging

ingredienti locali

equa retribuzione

Come sono cambiate le categorie in-store

Come ha sottolineato Patrick Fontana raccontando quanto emerso dalla ricerca qualitativa sull'evoluzione della categoria in gdo realizzata da Mark Up e Gdoweek, il reparto ha retto a tutte le interferenze della crisi sanitaria 2020.

Semmai i retailer sembrano più pronti e propositivi nella reazione e nella gestione del new normal a livello di panetteria. Soffrono un maggiore ritardo creativo e strategico nell'ambito della pasticceria. Qui la distintività e la capacità di competizione verso gli artisti artigianali di quartiere è ancora da impostare. Una sfida che con il know how specifico di Puratos anche nel dolce, anche nel fresco, si può intraprendere e rendere efficace in tempi abbreviati.

Le esperienze dirette dei retailer

Luca Fumagalli, responsabile pane, pasticceria e ristorazione di Carrefour Italia, ha sottolineato, insieme a Tina Santato, retail & QSR manager di Puratos, la necessità di creare partnership per realizzare progetti vincenti e distintivi

Vinhood, con Marco Fregonese, ceo e co-Founder, e Laura Trivillino hanno mostrato come l’innovazione passi dal gioco, modalità anche per spiegare le caratteristiche dei prodotti in maniera facile e coinvolgente, creando profili per ogni “Di che pane sei?”

1 di 5

Daniele Furlani, direttore acquisti freschissimi di Conad, ha sottolineato come l’assortimento del reparto pane prevede una segmentazione che comprende pani artigianali, pane precotto e pane autoprodotto in store, mentre cresce la mdd Conad

Per Marilena De Leonibus, coordinatore bakery freschi tradizionali di Iper, La Grande i, è la qualità delle materie prime, a partire dal lievito madre liquido, l’elemento base di partenza, creando allestimenti d’impatto nei negozi che coinvolgano i cinque sensi

Infine, Giovanni Panzeri, Chief Commerciale Officer di Gorillas, ha spiegato i piani di sviluppo del nuovo player di Quick Commerce, le cui parole chiave sono territorialità, iperlocalismo e stagionalità

#TasteTomorrow in-store: l'evoluzione dei reparto pane e pasticceria