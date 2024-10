Techno-Fire per le chiusure tecniche del retail

Manutenzione garantita dall’azienda parte del Gruppo FAAC Technologies

La manutenzione delle chiusure tecniche per il canale GDO e Retail non è solo un vincolo operativo ma anche un obbligo di legge. Le normative cogenti richiedono che questo processo sia eseguito da personale specializzato, dotato di competenze certificate per garantire il pieno funzionamento delle chiusure, tutelando la sicurezza e la salute di lavoratori e clienti, e prevenire guasti assicurando la continuità operativa di negozi e centri commerciali.

Pertanto, chiusure tecniche come porte e portoni REI (a battente, scorrevoli e saliscendi), serrande avvolgibili (cieche o a maglia), portoni sezionali, scorrevoli o a libro, porte rapide, baie di carico o uscite di emergenza, devono essere sottoposte a una manutenzione periodica e costante, essenziale per mantenere prestazioni ottimali e conformità alle normative, rispondendo in particolare alle prescrizioni applicabili alle porte REI stabilite dalle UNI 11473 in tema di verifica dell’integrità costruttiva, assenza di manomissioni, corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

In questo specifico settore opera Techno-Fire, entrata a far parte del Gruppo FAAC Technologies dal 2022 e punto di riferimento del settore per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con operatività su scala nazionale. Grazie a questa acquisizione il Gruppo vuole rispondere alla crescente domanda di soluzioni e servizi qualificati per la manutenzione delle chiusure tecniche delle grandi aziende multisito della GDO e Retail.

In particolare, per mantenere costantemente le proprie qualifiche, Techno-Fire ogni anno eroga oltre 400 ore di formazione al proprio personale, in conformità ai requisiti della UNI 11473, che prescrive la certificazione delle competenze dei tecnici dedicati alla manutenzione delle chiusure REI.

Interventi rapidi e personalizzati

Uno dei punti di forza di Techno-Fire - che vanta più di 5.000 porte installate - è la capacità di intervenire prontamente sulle anomalie ordinarie, minimizzando i tempi di inattività e assicurando una continuità operativa ottimale. Accessori e ricambi sono prontamente disponibili, grazie a magazzini fissi e mobili attrezzati. Oltre 100.000 sono le chiusure manutenute all’anno, tra cui chiusure antincendio, uscite di emergenza, serrande, baie di carico e portoni industriali, assicurando interventi eccezionali, anche su chiusure di dimensioni extra-large ed in ambienti complessi.

L’ingresso nel Gruppo FAAC Technologies rafforza ulteriormente la posizione di mercato di Techno Fire, offrendo ai suoi clienti accesso a soluzioni integrate per l’automazione, il controllo e la protezione dei varchi pedonali e veicolari.

