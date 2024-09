Un format da re: Tecnoarredamenti realizza i self service Re di Sapori

Tecnoarredamenti e T-studio creano appositamente per il gruppo Migross il format Re di Sapori, formula dedicata alla ristorazione che vive di anima propria e attigua ai supermercati del marchio. Presenti in Italia con otto punti vendita realizzati tutti Tecnoarredamenti, il progetto offre un corner di self service dal gusto accattivante che accoglie ogni cliente nella scelta del menu ogni giorno sempre differente.

Re di sapori si sviluppa attraverso un angolo caffetteria con frutta fresca e snack, per soddisfare la richiesta di offerta veloce, e una cucina a vista per la formula self service servita, spazio focale dal punto di vista della comunicazione che viene studiata dal comparto interno dell’azienda T-Studio, per decorare e rendere identificativo il locale.

Grazie all’approccio consulenziale e l'abilità di collaborare con grandi business, Tecnoarredamenti ha sviluppato un'analisi approfondita delle esigenze del cliente, stimolando la valutazione di nuove opportunità e seguendo il cliente in ogni fase, non solo nella progettazione degli spazi ma anche creando l'identità visiva del brand, dando vita ad un ambiente ricco di attrattiva.

Un’esperienza nuova, in uno spazio accogliente per concedersi una sosta piacevole dalla colazione all’aperitivo.

Tecnoarredamenti, da 50 anni soluzioni originali per la tua attività

Trasformare gli obiettivi e le esigenze dei propri clienti in progetti altamente innovativi, personalizzati e dotati di una forte dose di creatività è la mission di Tecnoarredamenti, azienda leader internazionale dell’arredamento del food retail.

Dal 1973 Tecnoarredamenti progetta e realizza soluzioni su misura per il mondo del food retail. La capacità di ideare nuovi format commerciali, la realizzazione e il loro avviamento rendono l’azienda il partner più̀ giusto per la ristrutturazione o la creazione di nuove imprese di successo.

Con il suo dipartimento di progettazione interno T-studio, un team di architetti e designer trasforma il locale in un progetto personalizzato capace di soddisfare le necessità reali e di sorprendere per la sua originalità̀.

