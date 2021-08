Tesco crede negli store senza casse

Si fa la spesa al supermarket e si esce senza passare dalle casse, con i vantaggi che ne derivano in termini di tempo trascorso in fila. È la novità di casa Tesco, che ha lanciato a Londra il primo punto di vendita Tesco Express basato su tecnologia cashierless, che significa che i clienti possono “uscire” senza pagare alla cassa. Una soluzione resa possibile dal fatto che il gruppo britannico si è dotato di un sistema che consente di aggiungere automaticamente i prodotti a un carrello della spesa digitale. Con la sicurezza garantita da un sistema di monitoraggio diffuso tramite telecamere.

Il sistema, basato sulla soluzione Just Walk Out di Amazon, è destinato a diffondersi nei prossimi anni con il duplice obiettivo di migliorare l’esperienza dei consumatori e ridurre i costi del personale. Tesco si dice convinta di riuscire per la gran parte a convertire i punti di vendita già esistendo, ottimizzando così costi e tempistiche per la transizione.

La decisione del gigante della distribuzione moderna è al tempo stesso innovativa e difensiva, considerato che proprio Amazon ha da qualche anno aperto Amazon Go, negozi alimentari senza casse. Gli acquirenti possono scansionare un’app per smartphone per entrare, ritirare la merce e uscire. Poco dopo ricevono una ricevuta via e-mail e vengono fatturati dal loro account Amazon.

Anche altri operatori tradizionali della gdo si stanno muovendo in questa direzione. Carrefour (Francia), Shufersal (Israele) e Conad in Italia stanno testando o utilizzando tecnologie cashierless sviluppate quasi sempre da startup per avvicinarsi al modello di supermercato senza casse.