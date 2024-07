Tesco: il gioco e le sfide per i titolari Clubcard

Nuova iniziativa per i titolari della carta fedeltà Clubcard di Tesco che lancia una vera e propria sfida basata sull'intelligenza artificiale con soluzioni per ogni partecipante

La carta fedeltà consente ai retailer di fidelizzare i clienti, promuovere iniziative e lanciare offerte e attività mirate. I clienti, d'altro canto, riescono a ottenere vantaggi e sconti, partecipare alle sfide sentendosi parte di una community. Non fa eccezione Tesco che negli anni si è distinta per aver attivato operazioni di vario tipo: in questo articolo per esempio vi avevamo raccontato la possibilità di vedere film in streaming.

Oggi, l'insegna lancia un'ulteriore campagna, valida fino a domenica 25 agosto, che consente ai consumatori di guadagnare fino a 50 sterline in punti bonus nelle prossime settimane, che possono essere raddoppiati a 100. Si tratta di una sorta di gioco a cui si può partecipare per email o utilizzando l'applicazione dedicata. Il programma era già stato avviato a maggio, con la partecipazione di circa tre milioni di titolari di Clubcard.

Come funziona

Si tratta di vere e proprie sfide basate sull'intelligenza artificiale, che possono variare per ogni partecipante con differenti soluzioni che spaziano da formule come "Spendi 20 sterline per la nostra gamma di barbecue estivi nelle prossime 6 settimane" a "Spendi 10 sterline per pasti a base vegetale". Se un cliente completa la sfida, verrà premiato con punti Clubcard extra.

Delle 20 offerte disponibili, i clienti possono scegliere quali desiderano completare tra le 10 scelte e ottenere un premio massimo di 50 sterline in punti Clubcard. La ricompensa va anche oltre, in quanto vale 100 sterline da spendere con uno degli oltre 100 partner.

Si vince anche senza partecipare

Indipendentemente dal fatto che i clienti scelgano di partecipare o meno, beneficeranno comunque delle migliaia di offerte e guadagneranno punti Clubcard su ogni acquisto.

Infatti, il gioco mette a disposizione della clientela oltre 100 Clubcard Reward Partner grazie alle quali si possono vincere vari premi tra cui gite in famiglia, sconti presso famose catene di ristoranti e molte esperienze divertenti. Alcuni partner disponibili includono Cineworld, Chessington World of Adventures, Thorpe Park e Zizzi.