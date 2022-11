Tesco investe su GetGo per una shopping experience frictionless

In arrivo tre aperture GetGo: il format Tesco è ibrido con self checkout e telecamere per il riconoscimento dei prodotti e per il pagamento in autonomia

Tesco implementa il progetto GetGo con tre nuovi punti di vendita a partire dal negozio Chiswell Street Express aperto ieri nel centro di Londra. GetGo è un nuovo format in test che Tesco definisce “Hybrid shopping experience”, un’esperienza di shopping ibrida che lascia libera scelta al consumatore sul metodo di checkout: con o senza barriera casse. Il test GetGo è iniziato a ottobre 2021 con un punto di vendita in High Holborn e, dopo Chiswell Street Express, seguiranno gli opening di Parrs Way sempre a Londra e di Aston University Express ad Aston, Birmingham.

Checkout: self o in cassa?

GetGo è un format che prevede sia l’uso del checkout con cassa e relativo cassiere, sia il pagamento tramite apposita app che permette di bypassare del tutto la barriera casse provvedendo a un self check out per un’esperienza frictionless. Con questo sistema, sempre più in auge nella grande distribuzione, Tesco stima un tempo medio per il completamento della propria spesa da parte dei consumatori di circa tre minuti grazie all'app.

Funzionamento di Tesco GetGo

Per poter usufruire del servizio bastano pochi semplici passi. È necessario registrarsi all’app Tesco Groceries & Clubcard, abilitare la funzione GetGo e assicurarsi di aver inserito un metodo di pagamento. “Tracciamo in maniera anonima i prodotti scelti -spiegano dall’azienda- utilizzando la tecnologia Trigo (startup su cui Tesco stessa ha investito, ndr) che monitora i movimenti mentre si cammina all’interno del punto di vendita. Le telecamere non utilizzano la tecnologia di riconoscimento facciale, ma tracciano invece i movimenti del corpo; ci basiamo solo sull’assegnazione di un Id univoco sul consumatore non appena entra in store”. Al termine della spesa il consumatore può decidere se pagare in cassa o scansionare il Qr code dalla propria app e terminare autonomamente lo shopping. Con questo sistema la spesa viene addebitata direttamente sul metodo di pagamento inserito in Tesco Groceries & Clubcard

Il test per l’accoglienza

Il test con nuovi negozi GetGo permetterà a Tesco di tastare il terreno in diverse zone della Gran Bretagna per comprendere l’accoglienza del format nelle varie località, anche fuori dalla capitale. Inoltre, i consumatori avranno moto di beneficiare delle offerte Tesco tramite l’iscrizione al club.

I negozi GetGo sono aperti dalle 7 alle 23 e rappresentano un’innovazione nell’innovazione: Tesco, infatti, propone il sistema di self checkout tanto in voga oggi, ma lo fa senza eliminare del tutto il personale in store lasciando la libertà di scelta al singolo cliente.

“Siamo entusiasti di espanderci con GetGo e di vedere cosa ne pensano i clienti del nostro nuovo modello ibrido, che offre loro diverse opzioni per lo shopping senza interruzioni -commenta Kevin Tindall, amministratore delegato di Tesco Convenience-. Sia per chi sceglie l’opzione self, sia chi opta per il tradizionale checkout, vogliamo rendere il viaggio di acquisto il più rapido e conveniente possibile".