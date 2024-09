Tetra Pak: come innovare nei centri di sviluppo prodotto

Per le aziende del settore Food&Beverage, sviluppare nuovi prodotti e processi è fondamentale per navigare in uno scenario complesso e caratterizzato da esigenze e sfide in continua evoluzione. Per questa ragione, sia che si tratti di nuove ricette o di processi e tecnologie di trattamento alimentare, poter contare su centri specializzati – per effettuare test su piccola scala o verificare la fattibilità ed efficacia di un progetto – rappresenta un grande valore aggiunto.

Nei Centri di sviluppo prodotto Tetra Pak, ad esempio, vengono messi a disposizione degli impianti pilota in cui sperimentare formulazioni e macchinari per la produzione su scala industriale. In questo modo, le aziende che richiedono questo tipo di supporto possono fare valutazioni più attente circa i propri piani strategici di investimento.

Questi sono centri che garantiscono elevata flessibilità e danno la possibilità di effettuare le prove con modalità diverse: di persona, ma anche a distanza o in modalità ibrida. Un vantaggio, quello della flessibilità, che si riflette anche nell’ampia varietà di categorie alimentari che possono essere oggetto di test, tra cui prodotti lattiero-caseari, a base vegetale, gelati e integratori nutrizionali e alimentari. Allo stesso modo, sono diverse anche le applicazioni e le fasi di produzione che possono essere testate, dalla miscelazione alle soluzioni in polvere.

Eurodesserts e ButtaNut sono due delle aziende che hanno esplorato le possibilità offerte da questi Centri per le proprie attività.

Eurodesserts: prove di prodotto per espandere la produzione

Al momento di acquistare una terza di linea di produzione, il produttore europeo di dessert ha chiesto di testare la nuova tecnologia di trattamento a caldo proposta da Tetra Pak nel Centro di Lund. Attraverso due prove è stata testata la produzione sia dei dessert dell’azienda per garantire la giusta qualità del prodotto sia della crema per verificare i tempi di funzionamento della macchina, confermando la decisione di investimento.

ButtaNut: test per garantire il sapore autentico del prodotto

L’azienda sudafricana, specializzata nella produzione di creme spalmabili a base vegetale, ha ampliato nel tempo il proprio portfolio includendo le bevande plant-based. Per acquistare una nuova linea di trattamento per queste ultime, ButtaNut si è rivolta a Tetra Pak, valutando insieme, tramite test, l’utilizzo di un sistema di riscaldamento diretto o di uno indiretto in relazione al sapore del prodotto.

Mettendo a disposizione tecnologie e conoscenze specialistiche, i Centri di sviluppo prodotti aiutano le aziende a perseguire i propri obiettivi di innovazione, dall’ampliamento della produzione alla creazione di nuovi prodotti commerciali.