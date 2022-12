TikTok premia Unieuro per la campagna “Il commesso”

Unieuro vince il Greatest TikTok Europe grazie allo stile giovane, fresco e irriverente degli sketch a cura dell’agenzia BCube

Unieuro vince il premio Greatest TikTok Europe nell’ambito dei TikTok Awards Grand Prix grazie alla campagna “Il commesso”. “Abbiamo sempre pensato che i limiti esistano per spronarci a spingerci oltre -commenta Antonio Lapesa, chief omnichannel officer di Unieuro-, ed è quello che crediamo di aver fatto con questa campagna, di cui siamo molto orgogliosi. Siamo entusiasti che il nostro modo di fare creatività sia stato accolto così bene e spingeremo ancora di più sull’acceleratore per continuare a essere rilevanti e interessanti, che è ciò di cui ha bisogno un brand per essere su TikTok”.

La campagna TikTok di Unieuro

“Il commesso” ha permesso al distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici di vincere il riconoscimento grazie allo stile irriverente e all’approccio innovativo. Inoltre, TikTok ha giudicato positivamente l’intera gestione del canale grazie a un piano comunicativo originale che ha fatto largo uso del linguaggio fresco e leggero tipico della piattaforma. Nei video, il commesso di Unieuro comunica con i follower attraverso un linguaggio inclusivo e con narrazioni sempre nuove e coinvolgenti. La campagna è stata realizzata dall’agenzia BCube ed è stata pianificata da Zenith.

Il premio

TikTok Awards Grand Prix alla sua prima edizione si è tenuto il 30 novembre ad Amsterdam con una giuria chiamata a votare brand e agenzie che si sono distinte con campagne originali e in linea con la piattaforma. Per l’Europa concorrevano al Greatest TikTok sette paesi, ma la giuria europea, ha assegnato il prestigioso Award proprio a Unieuro.