to.market: tecnologia UV-C per la disinfezione degli store

I supermercati to.market si dotano della tecnologia UV-C per la disinfezione e degli apparecchi Philips UV-C Batten e Upper Air.

Gli strumenti tecnologici di Signify, azienda attiva nel settore dell’illuminazione, riescono a disinfettare l’aria, le superfici e gli oggetti, neutralizzando i virus, in particolare il virus responsabile del Covid-19.

“Forti della nostra leadership nell’ambito della tecnologia basata su raggi ultravioletti, abbiamo deciso di ampliare la nostra esperienza anche al campo della disinfezione UV-C -dichiara Corrado Massone, commercial leader agricolture & system integrator di Signify-. Pertanto, abbiamo avviato la prima installazione di apparecchi UV-C nell’ambito retail in Italia grazie a questa collaborazione”.

L’installazione interessa al momento, due punti di vendita situati a Milano, uno nello store to.market Milano Plinio aperto il 18 marzo scorso in via Eustachi 40, il secondo sarà applicato a breve nel supermercato di via Melzi d’Eril 44. L'obiettivo dell'insegna è di estendere la copertura anche a tutti gli altri negozi della rete.

“Oggi più che mai è assolutamente necessario soddisfare la crescente esigenza di sicurezza per poter garantire ai nostri clienti un ambiente perfettamente disinfettato, dove poter fare la spesa serenamente – spiega Mattia Ballabio, Ceo di to.market-. Oltre al nostro desiderio di essere sempre all’avanguardia ed in prima linea nell’utilizzo di nuove tecnologie, di nuovi servizi e di nuovi prodotti, per noi è fondamentale l’attenzione al cliente”.