To.market lancia l’eCommerce e un progetto benefico

L'ingresso nel mondo della spesa delivery per to.market, attiva con 13 store in Lombardia, viaggia in parallelo al lancio di un progetto benefico. L'iniziativa solidale denominata AiutaMI è nata da un'idea del ceo Mattia Ballabio per dare un aiuto concreto, in periodo di Covid19, alle famiglie più bisognose appartenenti, per residenza o domicilio, alla comunità milanese.

Sulla piattaforma, visitabile a questo link, l'insegna ha avviato l'iniziativa a favore di Opera San Francesco per i Poveri, a cui si può partecipare con l'acquisto di box contenenti beni di primaria necessità da donare a famiglie meno fortunate. In presenza di una o più box nel carrello della spesa la consegna sarà gratuita. Le box, dal valore di 30 euro per una persona e 60 euro per una famiglia, coprono il fabbisogno di una settimana e contengono generi alimentari pensati per: colazioni, pranzi e cene variegati e bilanciati. Le box “famiglia” in più comprendono articoli essenziali per l’igiene personale. Sarà la struttura di Opera San Francesco ad occuparsi della consegna immediata ai destinatari finali.