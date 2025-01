Todis: arriva l’Attestato di sostenibilità delle mdd

Nei punti di vendita della rete Todis e sul sito web dedicato sarà disponibile l'Attestato di Sostenibilità dei prodotti a marchio del gruppo

L’Attestato di Sostenibilità dei fornitori a marchio privato di Todis (insegna di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad) sbarca sia online (sul sito web dedicato) che offline (all'interno dei punti di vendita della rete). Questa novità si inquadra nel contesto di un'iniziativa avviata dall'insegna nel 2023 in collaborazione con Sgs Italia spa, soggetto terzo e indipendente specializzato nella certificazione. Le due realtà hanno attivato il progetto di valutazione del livello di sostenibilità dei fornitori mdd di Todis: oltre 325, per un totale di più di 2.500 private label.

Infatti, sul sito web Todis è disponibile un’apposita sezione, dove saranno pubblicati, di volta in volta, esclusivamente i fornitori di prodotti a marchio rientranti nella certificazione con il relativo punteggio ottenuto. Negli store sono evidenziate le referenze dei fornitori “virtuosi” certificati, attraverso dei cartellini riportanti sia il punteggio che un QR Code che rimanda alla pagina del sito. In questo modo i clienti sono informati in tempo reale sulle specifiche sostenibili dei prodotti.

“Sul tema della sostenibilità abbiamo compreso che ancora esiste un gap informativo importante che non consente ai clienti di discernere agilmente tra prodotti e fornitori più o meno sostenibili. Con l’Attestato di Sostenibilità Todis e con la modalità comunicativa che abbiamo realizzato abbiamo cercato di colmare questo gap -ha dichiarato Massimo Lucentini, direttore generale Todis-. Il nostro impegno è per una sostenibilità reale e tangibile, che non si limiti all’immagine, ma dimostri risultati concreti e duraturi. La nostra speranza, oltre a rispondere in maniera sempre più efficacie alle aspettative comuni e comunitarie è di aver innescato un processo virtuoso per il quale anche i nostri fornitori, possano allinearsi alle politiche ambientali, etiche e sociali sempre più urgenti e importanti”.

L'Attestato di Sostenibilità

Per arrivare alla certificazione è stato svolto un iter con varie tappe: prima di tutto i fornitori hanno partecipato ad un audit, compilando un questionario e sottoscrivendo un codice di condotta che è stato poi verificato sul campo e in via documentale, dagli esperti di Sgs Italia. Le informazioni raccolte sono state successivamente analizzate per assegnare un punteggio complessivo: solo i fornitori che hanno ottenuto un punteggio da A a AAA sono rientrati nella certificazione del codice di condotta di sostenibilità Todis.

La valutazione si è focalizzata sull’analisi di cinque capitoli dell’Attestato di Sostenibilità Todis:

utilizzo di un packaging sostenibile gestione delle risorse ambientali trasparenza delle filiere alimentari caratteristiche dello stabilimento produttivo responsabilità sociale d’impresa.

"Attraverso la certificazione Servizio di controllo sostenibilità sui fornitori di prodotti a marchio, abbiamo raccolto dimostrazioni e dati che testimoniano il loro impegno verso la sostenibilità ambientale, energetica, sociale. Siamo noi la garanzia per Todis, contro il green washing” ha dichiarato Clementina Clementi, food product certification technical and operations coordinator di Sgs Italia.

Gli obiettivi

Questa attività ha avuto un duplice obiettivo: da un lato incrementare nel tempo la responsabilità dei fornitori di prodotti a marchio verso le tematiche ambientali, dall’altro informare, nella massima trasparenza, i clienti sul livello di sostenibilità dei prodotti che acquistano.

“La collaborazione con Sgs Italia proseguirà con un piano di lavoro che prevede, nell’arco di tre anni, la valutazione del livello di sostenibilità di tutti i nostri fornitori di prodotti a marchio” dichiara Marco De Angelis, Servizio Qualità Todis.