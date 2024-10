Todis (Pac 2000A/Conad) festeggia orgogliosamente 25 anni di attività

È l'occasione per tracciare il punto di quanto finora e delineare le nuove linee: focus sulla sostenibilità con il codice di condotto con i fornitori, lancio dell'app, formazione e comunicazione

È stata insieme la parola più citata nel corso della convention che Todis ha organizzato per festeggiare i suoi primi 25 anni di attività, con imprenditori e imprenditrici del mondo Todis e fornitori, soprattutto quelli che hanno adottato l’approccio alla sostenibilità, che la catena di supermercati monomarca, come si definiscono, ritiene strategico per il futuro di Todis e della sua offerta per essere in linea con le tendenze del consumatore. “Sono passati 9.125 giorni da quando è stata fondata Todis e oggi, grazie al contributo di tutti ma con un pensiero particolare a da quando Carlo Ricci e Franco Silvestri, festeggiamo risultati importanti vissuti insieme in questi anni, nei quali abbiamo dovuto affrontare più mari tempestosi, che quieti, che, del resto non producono veri marinai”ha dichiarato, aprendo la convention, Gianni Capobianco, presidente di Todis, prendendo a prestito una similitudine dal mare, una delle sue grandi passioni.

Le sfide da affrontare

L’intervento del direttore generale Massimo Lucentini, invece, ha sottolineato i numeri che il gruppo ha raggiunto in questi ultimi cinque anni, quando dal Covid, all’aumento delle materie prime, dalle guerre all’inflazione, tutti si sono ritrovati a misurarsi con temi nuovi. “Nonostante il contesto siamo cresciuti in molto, soprattutto in questi ultimi cinque anni: siamo passati dai 770 milioni di giro d’affari alle casse ha a oltre il miliardo del 2023, con una rete oggi di oltre 300 store, che, in questo arco di tempo è cresciuta del 30% in numerica e del 60% come giro d’affari”, ha voluto precisare Lucentini, sottolineando come questi numeri siano il risultato di un lavoro importante di squadra oltre che di innovazioni di processo che vanno dall’implementazione dello space allocation, al ripensamento dell’assortimento e al rifacimento con pack, cui si aggiungono l’estensione della mdd al fresco a peso variabile, a nuove funzioni aziendali (come il controllo di gestione), la comunicazione sui social e la scuola Todis Management, progetto, giunto ormai alla sua terza edizione, che mira a valorizzare il capitale umano interno al Gruppo e che, fino a oggi, ha coinvolto oltre 400 tra imprenditori e imprenditrici.



Le sfide corrono lungo tre binari: