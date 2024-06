Todis (Iges-Pac2000A Conad): fatturato in crescita (+16%)

Il 2023 per Todis si chiude con un fatturato da 1,167 miliardi di euro. Per il 2024, l'insegna prevede 24 nuove aperture in più aree

Il 2023 per l'insegna Todis, di proprietà di Iges srl, società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, si chiude con un fatturato di 1,167 miliardi di euro (+16% a rete totale e del +5,5% a rete omogenea). Cresce anche la quota di mercato che passa dal 4,1% al 4,3%, grazie allo sviluppo della rete in alcune aree tra cui il Lazio.

“Per il 2024 contiamo di superare il 4,5% di quota di mercato e di chiudere l’anno con un incremento di fatturato tra il 6% e l’8%, con una parità in crescita tra il 3% ed il 4% -ha dichiarato Massimo Lucentini, direttore generale Todis-. Molto dipenderà dall’andamento dei volumi, al momento in ripresa e che per Todis stanno performando meglio del mercato di riferimento, ma soprattutto dalla dinamica dell’inflazione e dei prezzi che nel nostro settore, costantemente attento alla convenienza, sta comprimendo i fatturati che, a progressivo e a parità di rete, stentano a crescere rispetto all’anno precedente”.

I risultati del 2023

Nel corso dello scorso anno, Todis ha aperto 38 punti di vendita per un investimento pari a oltre 40 milioni di euro. La rete si è consolidata anche grazie all’acquisizione della rete Fresco Market (“ex” Tuodì), composta da 25 store, un'operazione che ha incrementato la quota di mercato nel canale del 37,5% a Roma e nel Lazio del 28,1% (fonte Nielsen).

La mdd

L'offerta a marchio del distributore dell'insegna, che conta un’incidenza sui volumi di oltre il 65%, è stata rafforzata ulteriormente e ad oggi comprende oltre 2.500 referenze.

La sostenibilità

In termini di risparmio energetico, l’insegna ha avviato, già dall’anno scorso, una campagna di investimenti diretti sia sui punti di vendita di proprietà, sia di natura finanziaria tramite l’accesso a linee di credito agevolate per gli imprenditori affiliati.

Le strategie per il futuro

Il programma di crescita si articolerà su più fronti: dal punto di vista della sostenibilità, Todis prevede di mettere a regime cinque nuove installazioni di impianti fotovoltaici, oltre a quello messo in funzione nel 2022 presso lo stabilimento di Riano. In parallelo, continuerà su tutta la rete l’implementazione della chiusura dei mobili frigoriferi con gli sportelli per una riduzione considerevole dei consumi energetici.

Per il 2024, l’insegna ha in programma di aprire 24 negozi con un investimento di circa 20.000.000 di euro tra aperture e ristrutturazioni di negozi già esistenti (circa 26).

“Per Todis il futuro è digitalizzazione e sostenibilità -conclude Lucentini-. Stiamo lavorando ad un programma di fidelizzazione digitale e ad un piano molto ambizioso di sostenibilità che coinvolgerà direttamente i nostri fornitori di private label. Si tratta di progetti all’avanguardia che non termineranno con la loro messa in funzione, ma ci accompagneranno nei prossimi anni con sviluppi che oggi possiamo solo immaginare e sperare”.