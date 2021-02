Todis (Pac2000A Conad): la pasta bianca dal Cuore Mediterraneo

Si amplia l'assortimento della storica linea Cuore Mediterraneo di Todis, insegna controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, con la pasta 100% grano italiano trafilata al bronzo, prodotta con semola di grano duro Kronos, ricco di fosforo, ferro e antiossidanti e coltivato al 100% in Italia.

“L’ingresso della pasta 100% grano italiano nella linea Cuore Mediterraneo, brand storico di Todis -spiega Massimo Lucentini, direttore generale Todis- nasce con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un prodotto con caratteristiche premium ad un punto prezzo accessibile e rappresenta il nostro impegno costante per promuovere i principi della filiera corta e favorire la crescita dell’economia locale e del Made in Italy. Ad oggi le nostre Private Label provengono per il 97,5% da fornitori italiani e circa il 97% dei nostri prodotti sono realizzati in Italia”.

Formati e packaging

La linea, che si contraddistingue per l’alto contenuto proteico (14g per 100g di pasta) e per il colore giallo intenso, è disponibile in 6 formati, penne rigate, mezze maniche rigate, fusilli forati, tortiglioni, strozzapreti, spaghetti, tutti trafilati al bronzo. Il packaging, ideato dall’agenzia Mand e coordinata dal reparto marketing di Todis, è caratterizzato da uno stile classico che enfatizza l’italianità. È realizzato con una carta opaca mattata per sviluppare la percezione sensoriale al tatto. Sul fronte del pack sono presenti tutte le caratteristiche principali e nutrizionali del prodotto per garantire un acquisto consapevole da parte del cliente.