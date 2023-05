Tognana apre a Milano un flagship di 300 mq

Apre oggi a Milano, in Via Torino 55/N08, il terzo monomarca Tognana, dopo i negozi di Rho e Varese. Per la location e le caratteristiche è considerato un flagship del brand di articoli per la casa, che è presente anche in 1.000 punti di vendita retail con varie insegne e in 60 negozi tra gdo e gds.

Tognana apre a Milano in Via Torino

Il flagship milanese si trova in Via Torino, location strategica, visto che si tratta di una frequentatissima via dello shopping che parte proprio da Piazza Duomo per arrivare alle Colonne di San Lorenzo, un'area nota invece per la movida. Entrambe sono frequentate dai ragazzi.

Può contare su un'area espositiva di 300 mq disposti su due piani, sui quali trovano posto le linee cottura, tavola, tessile, complementi di arredo e decorativi, piccoli elettrodomestici e prodotti per l’horeca con i due brand Tognana e Andrea Fortebasso 1760. Articoli che arredano soggiorno e camera da letto, più gli accessori per la cucina.

Scelte di stile

Il concept Tognana incarna i valori del brand: la celebrazione della casa come un luogo vivo e autentico, grazie alle ambientazioni, create per essere accoglienti, e alla cortesia e competenza del personale.

Anche Milano con il suo atteggiamento smart e razionalista entra nelle scelte espositive: un layout che evidenzia la qualità di prodotti e servizi, e improntato all'eleganza, un altro elemento che unisce Tognana a Milano.

Per l'inaugurazione, dal 6 al 21 maggio i clienti possono contare sul 20% di sconto su tutti gli acquisti fatti in negozio, su prodotti Tognana e Andrea Fontebasso. A supporto dell'inaugurazione c'è anche una campagna digital che si potrà vedere per tutto maggio su Meta e Google, target la città di Milano.