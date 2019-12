Topstpre 2019: Esselunga

Una nuova concezione di superstore, sviluppata su 4.600 mq, che esalta e valorizza il concetto di food company sul quale l’insegna ha deciso di puntare e che mette al centro le lavorazioni a vista. Must dello store, la possibilità di fare diversi percorsi di spesa all’insegna del time spending. Tre, quindi, i percorsi: il primo veloce, sul mall centrale che si apre su un boulevard con il nuovo Bar Atlantic integrato con La pasticceria Elisenda e un’offerta limitata di food to go; un secondo percorso, interno allo store, focalizzato sui freschi e, infine, un terzo più tradizionale con quattro shop in shop destination (enoteca, parafarmacia, petfood e surgelati). Il tutto condito con una forte digitalizzazione e una comunicazione più impattante.

1 di 3