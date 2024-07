Tosca apre il service center di Ingolstadt

Ingolstadt, in Germania: arriva il nuovo service center di Tosca, l’azienda che opera nel settore degli imballaggi riciclabili

Tosca , azienda attiva nel settore degli imballaggi riutilizzabili , ha aperto un nuovo service center a Ingolstadt , in Germania . La struttura supporta il servizio pooling per il settore downstream . L’azienda offre imballaggi in plastica riciclabili e riutilizzabili, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e le inefficienze nella supply chain . Le soluzioni di Tosca mirano alla protezione dei prodotti e alla semplificazione della logistica .

Tosca: espansione e agilità

Il service center di Ingolstadt (dotato, tra le altre cose, di pannelli solari) si estende su una superficie di 2.700 metri quadri ed è parte dell’espansione di Tosca in Europa. Marco Gonzalez, amministratore delegato per l’Europa centrale, ha commentato l’apertura come un segno dell’adattabilità e della crescita dell’azienda: “Questa espansione evidenzia la nostra capacità di adattarci rapidamente alle richieste del mercato e la nostra dedizione alla crescita degli imballaggi in plastica riutilizzabili in tutta Europa”.