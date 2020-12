Toys Center: Insegna dell’anno nella categoria giocattoli

Arrivano i riconoscimenti della tredicesima edizione di Insegna dell’Anno, il premio nato nel 2003 in Olanda su iniziativa di Q&A Research&Consultancy e arrivato in Italia nel 2008 come Retailer of the Year. Per la categoria giocattoli sale sul gradino più alto del podio Toys Center.

“Siamo onorati di questo premio e della fiducia dei consumatori, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo. Un anno difficile che ci ha visti al fianco dei nostri clienti con l’attivazione di servizi ad hoc (potenziamento del servizio eCommerce, Easy Shopping per prendere appuntamento in negozio e fare acquisti con una videochiamata, Drive and Go per il ritiro in sicurezza, consegne a domicilio) per non privare i bambini di un’attività fondamentale per la loro crescita emotiva e per lo sviluppo della loro creatività: il gioco” afferma Cristiano Flamigni, Toys Center&Bimbostore Business Unit Director.