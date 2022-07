Trabo: ecophon nel rispetto dell’ambiente

Risparmio energetico…oggi più che mai di attualità in un momento storico dove bisogna prestare la massima attenzione ai propri stili di vita, sia per un fattore economico tanto per il rispetto dell’ambiente.

Come Trabo abbiamo pensato ad un prodotto che coniugasse il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico e quindi economico e le prestazioni di un asciugacapelli professionale, da tutto questo nasce Ecophon, un phon professionale che grazie alla particolare resistenza riesce a ridurre i consumi del 50% mantenendo un elevato standard prestazionale.

Completano la dotazione del prodotto un convogliatore professionale nonché il cavo di ben 3 metri, il colpo d’aria fredda e 6 combinazioni aria/velocità; tutto questo rigorosamente Made In Italy.

