Trasformare Microsoft Teams nel proprio centralino telefonico è possibile e conveniente con NFON

Unire telefonia e collaboration in un unico strumento per team divisi tra remote working e ufficio

Tenersi sempre aggiornati, comunicare in tempo reale e condividere tempestivamente informazioni e file sono prerogative fondamentali per ogni tipo di azienda che voglia essere davvero competitiva ed efficiente. Tutti aspetti che ancora oggi vengono spesso sottovalutati o non considerati nella loro centralità.

Intranet, piattaforme social interne e progetti di platform tv rispondono a questa necessità comunicativa: si tratta di strumenti che permettono uno scambio di informazioni e una collaborazione tra i dipendenti veloce, fluida e professionale. L’idea è quella di rendere semplici operazioni complesse, e veloci gli scambi di informazioni che invece richiederebbero diverso tempo.

Di piattaforme come queste infatti ne esistono diverse, ognuna con le proprie caratteristiche: tra le più usate c’è Microsoft Teams, che nasce proprio dall’idea di agevolare il team working grazie a specifici tools che permettono di organizzare le proprie note, i propri calendari e i documenti in qualsiasi luogo e da ogni device, oltre che, ovviamente, creare e condividere file. Microsoft Teams dispone anche di un suo sistema telefonico per effettuare chiamate, ma non ha la telefonia come suo core.

Perciò, adottare semplicemente questa piattaforma può portare dei benefici, ma ciò che davvero fa la differenza è poter integrare i servizi di cui più si ha bisogno in un unico strumento, senza dover ricorrere a decine di tools esterni per sopperire alle mancanze dell’uno e dell’altro. Un esempio è la soluzione pensata da NFON per integrare il centralino telefonico nella piattaforma di Teams, aumentando di gran lunga le capacità comunicative di ogni tipologia di azienda.

Nvoice for Microsoft Teams, questo il nome del servizio, azzera i costi di manutenzione, è facile da installare e scalabile per ogni esigenza.

Una volta predisposto, la sua gestione non pesa sulle risorse interne neanche in caso di guasti dal momento che prevede un failover automatico sulla infrastruttura di Cloudya, la soluzione di comunicazione principale di NFON. Grazie alla sinergia tra il servizio di NFON e Microsoft Teams si può migliorare sensibilmente la comunicazione, sia all’interno del proprio business, che verso l’esterno.

Il servizio è disponibile con piani estremamente vantaggiosi e riduce la complessità delle operazioni da gestire e manutenere in azienda, permettendo dei risparmi in termini di personale e competenze che sono sempre difficili da trovare.

In sintesi, un servizio che alleggerisce la comunicazione e tutte le operazioni ad essa collegate, rendendola semplice, veloce e flessibile. Proprio per questi vantaggi, anche un grande gruppo come Maxi Zoo ha deciso di affidarsi a NFON per la telefonia. Fattore decisivo in questa scelta proprio l’integrazione con Microsoft Teams:

“La soluzione di NFON garantisce efficienza, flessibilità, velocità di rilascio e risparmio sui costi. Grazie all’implementazione in più Paesi, le nostre chiamate intra-aziendali sono ora gratuite in tutta Europa. Inoltre, il processo di migrazione non è stato interrotto dalla pandemia del Covid-19”, commenta Reinhard V. Zehetmair, Head of IT service delivery international, Fressnapf Tiernahrungs GmbH.

