Tubotti, l’innovativo kit merenda realizzato da Le Conserve della Nonna

Con la tanto attesa riapertura delle scuole è ritornata anche l’amata merenda. In un anno così particolare, a stravolgere le abitudini, ma questa volta in senso buono e divertente, arriva una novità che soddisfa la fantasia dei bambini e rassicura le mamme grazie a un contenuto salutare e genuino. Al suono della campanella arrivano infatti i Tubotti, il nuovo prodotto de Le Conserve della Nonna, storica azienda emiliana di proprietà del Gruppo Fini SpA, specializzata nella preparazione di sughi, condimenti e confetture.

Innovativo e divertente

I Tubotti interpretano in modo inedito il classico binomio pane e marmellata unendo l’aspetto ludico, quello salutare e quello della comodità d’uso. In ogni confezione la frutta o la crema di nocciole sono contenute in uno speciale tubetto, all’interno di un pack originale che regalerà a ogni bambino (target 6-11 anni) il divertimento di spremerne il contenuto sulle due fette biscottate abbinate, di alta qualità, frutto della collaborazione con Monviso, il Biscotto della Salute, importante marchio italiano del settore bakery premium.

La gamma dei Tubotti prevede tre varianti di gusto: fragola, albicocca e crema di nocciole. Ogni formula può contare su un contenuto salutare, genuino ed equilibrato. Tutte le confetture, infatti, sono prive di aromi, conservanti e coloranti e preparate con il 70% di frutta italiana; mentre la crema di nocciole è prodotta con solo nocciole italiane e senza olio di palma. Tutto è all’insegna della tradizione e della bontà che da sempre contraddistinguono il marchio Le Conserve della Nonna.

Per ogni occasione di consumo

Una ghiotta novità adatta a ogni occasione di consumo: a scuola, a colazione, a merenda, nello sport e nel tempo libero. Perfetta per gli studenti, gli sportivi, ma anche per chi, in ufficio o in un momento di relax, desidera qualcosa di buono, pratico e ricco di energia. Facili da gustare, comodi da tenere nello zaino o sulla scrivania, i Tubotti rivoluzionano il modo di fare un break, coniugando gusto e benessere, eliminando qualsiasi spreco e ampliando le possibilità di consumo.

Con tanto di sorpresa

Quello dei Tubotti è anche un mondo da raccontare, un universo di gioco e spensieratezza abitato da simpatici personaggi: Albi, il cocco della Nonna, Lina la fragolina piccina, e Lola, la più curiosa. Ogni scatola, realizzata con materiali 100% riciclabili, contiene un disegno da colorare e un giochino da realizzare (come labirinto e unisci puntini, per esempio).

Tanti soggetti di gioco differenti con l’obiettivo di creare l’effetto collezionabilità e di stimolare il bambino a scoprire la sorpresa contenuta al suo interno, ma anche la possibilità di proseguire l’attività ludica sul sito web –https:/tubotti.nonsolobuono.it – attraverso cui sarà possibile scaricare lo speciale gioco dell’oca o mettersi alla prova con “Memotti”, il memory game dei Tubotti.