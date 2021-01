U2 Supermercato: il servizio click and collect arriva a Gaggiano

Si espande il servizio Click. Ritira la spesa attivato per il punto di vendita U2 Supermercato di Gaggiano, situato in via Marco Polo, lungo il Naviglio, che permette di effettuare la spesa online con ritiro instore. I consumatori possono connettersi sia da smartphone che da tablet tutti i giorni 24 ore su 24, e ritirarla nella fascia oraria prescelta, 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 20.

Com'è strutturato il servizio

Si può accedere al servizio scaricando l’App Click.U2, disponibile per dispositivi Apple e Android. L'offerta comprende i prodotti a marchio il Viaggiator Goloso (la linea top di gamma di Unes), oltre alla linea U! Confronta e Risparmia (oltre 1.500 prodotti che garantiscono una spesa conveniente senza rinunciare alla qualità) e la linea firmata Green Oasis (prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato). In assortimento sono poi presenti le principali referenze di marca industriale e sono sempre disponibili pane fresco, frutta e verdura, carne e pesce, oltre a un’ampia selezione di prodotti per la cura della persona e della casa.