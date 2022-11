Un 2022 all’insegna di nuove sfide per Fattoria dei Sapori

Il 2022 ha rappresentato per Fattoria dei Sapori un anno ricco di novità. L’ingresso nel nuovo mercato dei vegetali conservati è stata la sfida colta dal brand già ad inizio anno con il lancio di una nuova linea di prodotti studiata per assicurare il giusto mix di salubrità, valori nutrizionali e gusto. La facilità di preparazione, la conservabilità e la versatilità di utilizzo, unite alla ricerca della migliore materia prima, sono gli elementi alla base dell’offerta firmata Fattoria dei Sapori. Una proposta assortimentale premium che risponde alle esigenze di un consumatore legato ai sapori autentici della tradizione, ma che pone un’eguale attenzione all’innovazione.

Un impegno, quello verso l’innovazione, riconosciuto anche a livello internazionale con l’assegnazione al Sial Paris del premio di prodotto più innovativo lanciato nel 2022 nella categoria di riferimento ai cuori di carciofo Fattoria dei Sapori.

A supporto delle diverse iniziative, Fattoria dei Sapori investe in comunicazione ed attività in-store: isole espositive con materiali POP ad alto impatto visivo ed operazioni con promoter per valorizzare l’offerta direttamente nel punto vendita.

Natur'Arte: la special edition firmata Fattoria dei Sapori

L’ingresso nel nuovo comparto dei vegetali conservati si affianca ad un continuo progresso anche nell’ormai consolidato mercato della frutta conservata. L’iniziativa Natur’Arte Collection, nata dalla collaborazione con lo street-artist padovano Alessio-B, nasce dalla volontà di vitalizzare e creare valore a favore dell’intero comparto.

Fattoria dei Sapori, in occasione del prossimo Natale, lancia il primo vaso collezionabile di Pesche Orcio 1700ml: un vaso da regalare e riutilizzare in maniera creativa per arredare la casa con stile e originalità.

Uno sguardo al futuro

In vista del 2023 Fattoria dei Sapori è pronta a cogliere nuove sfide. È in questo scenario che l’ingresso nel capitale sociale dell’azienda spagnola Ángel Camacho Alimentación, storico partner internazionale nel comparto delle olive da tavola, rappresenta per il brand una grande opportunità per delineare un percorso strategico condiviso con obiettivi di medio-lungo termine, affrontando in sinergia il mercato italiano ed estero.