Un anno raccontato dai vincitori del Brands Award 2021

Come sempre il Brands Award è la cartina di tornasole dell’andamento dei consumi dell’ultimo anno e sicuramente non è stato un anno qualunque! La carrellata di prodotti in nomination e di vincitori personalmente mi ha riportato indietro nel tempo, forse anche alcuni di voi si ricorderanno delle corse al supermercato alla ricerca di disinfettanti, la ricerca del lievito di birra, della farina e delle uova che ci hanno fatto riscoprire le nostre cucine. Scoprendoci panificatori, chef, pasticceri. Le serate davanti alla tv in attesa dell’ennesimo Dpcm, il binge-watching con Netflix, muniti di biscotti, patatine, popcorn. Gli allenamenti via zoom, che fossero yoga, cardio o qualsiasi attività fisica consigliata da accompagnarsi con alimenti naturali, salutistici, veg o bio per rimanere in forma. Gli aperitivi in video con gli amici o i compleanni (sempre in video) con i calici per cin-cin virtuali con le bollicine.

Un anno difficile e diverso da tutti gli altri dove “fare la spesa”, online o offline che fosse, era un passatempo (e talvolta una sfida). Così scorrendo le prossime pagine vediamo la rivincita del comfort food, delle marche della tradizione, che tornano sempre nel momento in cui si sente il bisogno di rassicurazione, così nei momenti in cui nulla è prevedibile, i consumi si rifugiano nel conosciuto. Scopriamo, se mai ne avessimo avuto bisogno, di aver tanto lavato, pulito e disinfettato facendo scalare le classifiche a detersivi e igienizzanti. Consolandoci con il Gin&Tonic assurto a drink dell’anno casalingo. Interessante l’ingressoin famiglia del sushi, con tanto di salsa di soia, ormai percepito come piatto pronto senza sensi di colpa. Uno sguardo ai lanci, dove si intravedono i trend che verranno, dove il salutismo (personale e del pianeta) green ed eco si riprende la rivincita con tante novità, La voglia di “Italia”, nelle filiere e nelle ricette, prende sì la forma della tradizione, ma puntando molto alla genuinità che il made in Italy vuole garantire. Tanti i prodotti freschi, anche in versione piatti pronti, uniti sotto la bandiera fruit&veg.

Per concludere, possiamo dire che l’anno passato ha lanciato alcune nuove (e buone) abitudini, non perdiamole!