Un Grande Concorso per i 60 anni di Conad

I premi messi in palio per i il concorso sui 60 anni di Conad sono stati studiati per incentivare una mobilità sempre più green

In occasione del suo sessantesimo anniversario, Conad ha attivato il Grande Concorso 60 e vinci esclusivamente dedicato ai possessori di carte fedeltà Conad e realizzato in collaborazione con 11 aziende dell’industria di marca. I premi messi in palio in questa iniziativa sono stati studiati da Conad per incentivare una mobilità sempre più green.

“Festeggiamo i 60 anni della nostra insegna guardando al futuro, con l’obiettivo di accompagnare le persone verso un domani migliore, da costruire insieme -commenta Francesco Avanzini, direttore generale di Conad-. È per questo che abbiamo scelto di incentivare la scelta di soluzioni di mobilità sostenibili attraverso il nostro concorso a premi. Perché siamo convinti che la differenza la facciano, con un piccolo gesto quotidiano, le persone. Quelle che lavorano con noi e le Comunità che serviamo ogni giorno".

Com'è strutturato il concorso

L'iniziativa sarà attiva fino al 30 ottobre 2022 e darà ai possessori di Carta Insieme o Carta Insieme più Conad Card di ottenere crediti virtuali attraverso l'acquisto dei prodotti evidenziati a scaffale dei partner selezionati. I crediti accumulati sono visibili associando la carta Conad tramite registrazione su conad.it o sull’App Conad, e potranno essere utilizzati sul sito 60evinci.conad.it partecipando all’estrazione istantanea di almeno 20 E-bike Brera al giorno, per un totale di 600 e-bike messe in palio. Oltre all’estrazione quotidiana dei premi, con i codici giocati sarà anche possibile partecipare all’estrazione finale di 60 Fiat 500 Hybrid. Per quest’occasione, sarà anche possibile riscattare i crediti non ancora utilizzati fino al 6 novembre successivo.

Il rispetto per l'ambiente

In questo ambito, Conad conferma il suo impegno per l'ambiente e integra al concorso anche l’iniziativa Forestiamo insieme l’Italia, un progetto di salvaguardia ambientale che prevede la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale entro la primavera 2023. Queste attività rientrano all’interno della strategia Sosteniamo il futuro, che valorizza le tre dimensioni dell’agire sostenibile del Sistema Conad: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.