Un passo in avanti agli infestanti – Iscriviti al webinar

Appuntamento il 27 novembre per il webinar Rentokil in collaborazione con Gdoweek in cui si parlerà delle evoluzioni nel pest control e di come stia cambiando il modo di fare disinfestazione

Chi lavora oggi nel settore alimentare probabilmente conosce già molto bene quali rischi portano le infestazioni. Infestanti come i ratti possono non solo contaminare le materie prime ma sono anche la causa più comune di arresto dei macchinari della produzione, provocando costose interruzioni dell’attività. Ne abbiamo parlato anche nella prima puntata del podcast PestBuster.

Tuttavia ciò che potrebbero non sapere gli addetti ai lavori è che sta cambiando il modo in cui fare disinfestazione. Tanto per cominciare i regolamenti e le normative legate a questa attività stanno diventando sempre più stringenti nell’utilizzo di esche tossiche, strizzando l’occhio a tematiche di sostenibilità ambientale.

Un esempio è il Regolamento (UE) 528/2012 - Biocidi che definisce la durata dell’esposizione di esche tossiche in aree esterne e stabilisce che le frequenze delle visite siano a discrezione dell’operatore professionista. La sfida quindi non è semplicemente rispettare le norme e compilare qualche modulo ma ricercare soluzioni innovative che possano sia garantire la protezione degli alimenti sia promuovere un approccio sostenibile.

Iscriviti al webinar

Nel corso del webinar i partecipanti avranno modo di scoprire e approfondire:

- I principali cambiamenti normativi nel Pest Control

- Come la sostenibilità ambientale ha influenzato il modo di fare disinfestazione

- Cosa significa “Mitigazione del rischio da infestazione”

- Il futuro del Pest Control nella lotta ai roditori: tra tecnologia e attenzione all’ambiente

Ne parleremo con gli esperti di Rentokil Initial, azienda leader nel mondo dei servizi per la disinfestazione, i quali avranno anche modo di rispondere alle domande degli invitati sui temi sopracitati.

