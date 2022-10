PestBusters: come difendersi da un’infestazione di roditori

Cosa fare se trovo nei locali della mia attività un'infestazione di topi e ratti, come intervenire e quali azioni si possono mettere in campo per mitigare il rischio. Ce ne parlano gli esperti di Rentokil Initial Italia

Inizia con questa puntata una nuovadi Gdoweek, che abbiamo chiamato, un percorso in quattro puntate che ci porterà ad esplorare le insidie spesso nascoste che si possono annidare nei magazzini, nei siti di produzione e sulle superfici di vendita. Partiamo da quella che è forse la più comune:, topi e ratti, che possono arrecare un danno economico ma anche di sicurezza degli ambienti e che possono compromettere pesantemente il business.

Per conoscere cosa fare in caso di infestazione, quali tecniche di mitigazione si posso mettere in atto, le normative che regolano il settore e le sanzioni previste in caso di controlli non conformi, ci faremo aiutare da un'esperta del settore, Ester Papa, technical manager di Rentokil Initial Italia, buon ascolto.

Le prossime puntate saranno dedicate all'infestazione da

Insetti volanti

Insetti delle derrate alimentari

Volatili