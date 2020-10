Un pizzico di benessere con lo iodio protetto

Un nuovo traguardo per il sale iodato protetto, Presal®, prodotto dall'azienda bolognese CABER, specializzata nella produzione di insaporitori con erbe aromatiche fresche.

L'Associazione Medici Endocrinologi (AME) lo ha recentemente riconosciuto come "prodotto approvato" per la prevenzione delle patologie tiroidee.

Presal®, sale marino iodato protetto, messo a punto dieci anni fa grazie alla convenzione di ricerca dell’azienda con il dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari delll'Università di Bologna, ha la caratteristica di conservare totalmente la presenza di iodio resistendo alle alte temperature nelle diverse cotture alimentari (frittura, bollitura) e di essere assimilato dall'organismo. Lo confermano gli studi clinici già pubblicati e i nuovi in corso con l'Università di Pisa, dipartimento di endocrinologia focalizzati sul tema dell'importanza dello iodio in gravidanza e allattamento.

Un traguardo importante che, come afferma il dr. Piernicola Garofalo di AME, "riconosce l'unicità del prodotto grazie alla iodatura garantita con la protezione dello iodio e l'importante effetto di prevenzione sulle patologie tiroidee attraverso una iodoprofilassi trasversale, silente". Presal, infatti, oltre ad essere usato tal quale, è ingrediente di numerosi prodotti industriali alimentari del settore conserviero, ittico, panificati, carni e salumi che possono così fregiarsi della dicitura "fonte di iodio". E' del 2005 la legge nazionale n. 55 con la quale il Ministero della Salute individua il sale arricchito di iodio e i prodotti che lo contengono come veicolo per garantire un'adeguata assunzione di iodio proponendone l'utilizzo nell'alimentazione familiare e nella ristorazione collettiva. Da allora CABER, attraverso il proprio "progetto salute", non si è limitata alla produzione di Presal, ma ha implementato la ricerca verso nuove direzioni ottenendo oggi questo ambito riconoscimento.

CABER occupa oggi 2 stabilimenti su un'area totale di 10.000 mq., 2 campi agricoli con 18 ettari coltivati a rosmarino e un giardino sperimentale di 6.000, "Il Giardino delle Erbe Aromatiche", aperto alle visite di scolaresche e gruppi di appassionati.

Produce oltre 10.000 tonnellate di Presal all'anno.

Ecco i principali vantaggi dell’utilizzo di “Presal” come ingrediente:

Lo iodio protetto non interagisce con gli altri ingredienti,

Il tenore di iodio è uniforme e garantito nel tempo,

Lo iodio protetto viene assimilato dall’organismo (Studi clinici pubblicati)

Dichiarazione sul pack della NRV di iodio soddisfatta e utilizzo dei claim “fonte di iodio” o “ricco di iodio”