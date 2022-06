Un successo travolgente per le Praline al Whisky di Bud Spenser, ora anche in Italia

Chi non conosce Bud Spencer, eroe del mitico western all’italiana e di cult movies anni ‘80? Chi non ha mai visto un film, riso alle battute e all’eco dei suoi terribili pugni?

Il personaggio di grande successo, dalla simpatia travolgente e amato da tutti per la sua simpatia bonaria e familiare*, ancora oggi è conosciuto dal 97% degli italiani e di questi l’85% dichiara di apprezzarlo* (50% Molto, 35% Abbastanza).

Il prodotto

Da questi dati di notorietà, che sono tra i più alti del suo genere, unitamente al carattere dolce, forte e inimitabile nello stesso tempo, nasce l’idea della Pralina Bud Spencer: Cioccolato fondente (con Cacao certificato Rainforest Alliance) ripieno di Whisky di malto blended.

Dalle ricerche effettuate* risulta che il 67% del totale apprezza questa proposta, che ha destato particolare interesse anche per una fascia d’eta secondaria come i 18/24 enni. L’abbinata Cioccolato e alcolici proposta in un contesto di simpatia, forma un connubio perfetto, in grado di risvegliare i sensi e stuzzicare gusto e olfatto di diverse generazioni.

Personalizzata dal suo nome e dall’inconfondibile viso barbuto insieme al pugno chiuso, le praline sono già un successo in Germania, dove il famoso attore italiano è molto conosciuto e apprezzato. Da ottobre 2022 la novità è disponibile per il mercato Italiano distribuita da Bergi SpA.