Unicomm (Selex) si rafforza a Vicenza con uno store Famila Market

Si consolida la presenza dell'insegna Famila Market a Vicenza dove il Gruppo Unicomm di Dueville (associato a Selex Gruppo Commerciale) realizza un punto di vendita situato in via Torino.

“Abbiamo grande fiducia in questo nuovo store -afferma Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm-. Pensiamo che il format sia quello giusto per avvicinare non solamente gli abitanti del quartiere ma anche tutta la parte di città che gravita intorno al centro e alla zona ovest: qualità e convenienza sono i fondamentali che caratterizzano il successo di Famila”.

“Vicenza rimane la nostra casa -sottolinea Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm-. Ogni inaugurazione in questo territorio è una festa doppia”.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store si sviluppa su una superficie di 1.200 mq. L'assortimento conta oltre 10.000 referenze di cui 4.000 dedicate ai freschi, con una particolare attenzione ai fornitori locali, e comprende la presenza del non food. Il team di lavoro è formato da 30 collaboratori. In barriera sono disponibili cinque casse. Il punto di vendita è stato realizzato con soluzioni nel rispetto per l'ambiente: la struttura è dotata di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione energetica, illuminazione led di ultima generazione e sono stati eliminati i gas serra dalla catena del freddo, sostituendoli con refrigeranti di nuova generazione eco-compatibili. A disposizione dei clienti infine un parcheggio con 80 posti auto.