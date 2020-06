Unicoop Tirreno in ripresa

Il 2019 per Unicoop Tirreno si chiude con cifre positive che sottolineano, dopo tredici anni in rosso, la riduzione ampia delle perdite e una crescita confermata dai numeri: la proposta di Bilancio consuntivo 2019 (approvata dal Cda) segna un risultato ordinario (cioè prima delle poste straordinarie) per + 3,8 milioni di euro.

Il percorso di risanamento avviato nel 2017 comincia dunque a dare i suoi frutti anche se il risultato finale 2019 è ancora penalizzato dalle componenti straordinarie di reddito per 11,5 milioni di euro che portano a una chiusura in perdita per – 4,845 milioni (nel 2018 era -15,889 milioni di euro). Una delle componenti delle poste straordinarie è il costo di circa 5,7 milioni di euro legato all’esodo incentivato derivante dalla chiusura dei punti di vendita del basso Lazio.

Il Patrimonio Netto consolidato è di 264,814 milioni di euro mentre le vendite totali del 2019, pari a 889 milioni di euro (di cui il 70% ai Soci), sono in leggera diminuzione rispetto al 2018 (-0,99 % a rete omogenea). Migliora il risultato commerciale, grazie alla revisione dell’assortimento e al taglio dei costi . La redditività al mq del 2019 è di 9.400 euro per mq di superficie di area vendita e il margine operativo si attesta a -3,4 milioni di euro, rispetto ai -8,8 milioni del 2018.