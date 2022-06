Unieuro, Giancarlo Nicosanti confermato amministratore delegato

Il neoeletto consiglio di amministrazione di Unieuro SpA ha nominato Giancarlo Nicosanti Monterastelli quale amministratore delegato per i prossimi tre anni

Il neoeletto consiglio di amministrazione di Unieuro SpA, riunitosi sotto la presidenza di Stefano Meloni, ha nominato Giancarlo Nicosanti Monterastelli quale amministratore delegato, in continuità con il precedente incarico.

Tutti i restanti amministratori sono consiglieri non esecutivi, ad eccezione di Maria Bruna Olivieri in virtù della carica di direttrice generale.

Il cda resterà in carica per il prossimo triennio: composto da 11 membri, di cui 7 indipendenti, si distingue anche per l'equilibrio dei generi (6 uomini e 5 donne) e per il bilanciamento tra candidati rieletti (7) e di nuova nomina (4). Tra questi ultimi in consiglio Bruna Olivieri.

Nel corso dell'assemblea degli azionisti del 21 giugno 2022 (presente il 48,085%% del capitale sociale) è stato anche approvato il bilancio d’esercizio al 28 febbraio 2022 che si è chiuso con ricavi in crescita di quasi il 10% (+9,9%) a 2.949,7 milioni di euro e con un risultato netto adjusted pari a 53,9 milioni di euro. L’assemblea ha approvato la proposta di utilizzo degli utili di esercizio della Capogruppo Unieuro SpA, pari a 46,2 milioni di euro così come risultante dal bilancio d’esercizio al 28 febbraio 2022, a riserva legale per 0,02 milioni di euro, alla distribuzione di dividendi nelle modalità di seguito indicate e, per l’ammontare residuo, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile.

Il dividendo approvato ammonta a 1,35 euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date, in crescita del 26% rispetto all’ultima cedola pre-pandemia, e verrà posto in pagamento in un’unica soluzione il 29 giugno 2022, con data stacco cedola il 27 giugno 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 28 giugno 2022.

Per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25, sono stati nominati i seguenti consiglieri:

Stefano Meloni (*), Alessandra Bucci (*), Pietro Caliceti (*), Laura Cavatorta (*), Benedetto Levi, Paola Elisabetta Galbiati (*), Giuseppe Nisticò, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Daniele Pelli (*), Maria Bruna Olivieri, Alessandra Stabilini (*)

(*) Consigliere che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce.

L’Assemblea ha anche nominato il collegio sindacale per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25,

Autorizzazione all’acquisto azioni proprie

L’assemblea ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino a un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie Unieuro, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio da Unieuro e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere il 10% del capitale sociale pro tempore della Società. In sede straordinaria, l’assemblea ha infine deliberato di attribuire al cda, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, per un importo massimo di 180.000 euro da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di un massimo di 900.000 azioni ordinarie.