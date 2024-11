Parte oggi la campagna di comunicazione Passion Black Friday di Unieuro. L'idea alla base della nuova serie rimanda al concetto che rinnovare la tecnologia consente di vivere al meglio le proprie passioni e il "Black Friday Unieuro è il momento migliore per farlo, grazie all’ampia scelta di prodotti hi-tech a prezzi imperdibili". Come ogni anno Unieuro conferma uno stile narrativo che punta sulla simpatia e l’ironia per rendere i Black Friday dell’insegna "unici e memorabili". In una serie di sketch si vedranno puntata dopo puntata Katia Follesa (comica, conduttrice televisiva e radiofonica) e Angelo Pisani (attore e comico italiano diventato famoso con la trasmissione Zelig) trascorrere le loro giornate passando, in modo surreale, da dispositivi esageratamente arcaici a modelli innovativi, che permettono di rinnovare le loro passioni e viverle al meglio.

La nuova campagna omnicanale, a supporto di tutti i touch point dell’insegna è in onda da oggi, con un piano di comunicazione integrato e declinato su televisioni, radio, canali digital e piattaforme social con produzioni e contenuti ad hoc.

Ecco i principali credit: