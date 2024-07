Unilever porta in Italia l’idratazione di Liquid iv

L’idratatore parte del portafoglio di Unilever arriva in Italia all’inizio dell’estate, correndo sul trend del salutismo

Dopo essere diventato la marca per l’idratazione numero uno (riferiscono dall’azienda in un comunicato) in Usa, Liquid i.v., brand nel portafoglio health & wellbeing di Unilever, arriva in Italia., dove è distribuito da Equilibra (marchio di integratori sempre parte del gruppo Unilever), Sul mercato americano dal 2012 Liquid i.v. è un integratore formulato per aumentare l’idratazione e aiutare a reintegrare gli elettroliti, minerali essenziali che aumentano l’assorbimento di acqua.

Liquid iv, in gdo con Amazon ed Esselunga

Una ricerca condotta da YouGov “evidenzia che ben 6 italiani su 10 ritengono di non essere idratati a sufficienza e cercano una soluzione -illustra Luca Fiordi, brand director di Equilibra & Liquid iv Italy, Unilever-. In Italia nutriamo aspettative di vendita importanti con i nostri partner che sono Amazon, Esselunga e le farmacie Dr Max (anche online). Grazie all’arrivo dell’estate puntiamo a sviluppare la categoria dell'idratazione funzionale, che in Italia praticamente non esiste”. Un prodotto che si inserisce insomma nel trend del salutismo: l’health & wellbeing a livello mondiale vale 2 miliardi di dollari per il gruppo Unilever.

Tre referenze in stick

Il prodotto è in formato stick da sciogliere in acqua ed è disponibile in tre referenze: lemon lime, fragola e frutto della passione. Liquid iv è inoltre un prodotto vegan e senza glutine