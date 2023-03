Nuovo store a Rovigo per Unyli che continua lo sviluppo sia in Italia che all'estero dove si prevedono ulteriori aperture

Il processo di espansione in Italia di Retail Capital, marketplace europeo nel settore dell’intimo, che nel 2020 ha fondato l’ecommerce B2C e la piattaforma multicanale Unyli e nel 2022 ha lanciato il brand del luxury Le Perle, continua con l'acquisizione di uno store o L’Arco Intimo e Pigiami a Rovigo trasformato in un punto di vendita Unyli di circa 30 mq.

Questa apertura introduce Retail Capital in una regione non ancora presidiata e permette di sviluppare l’attività delle consegne a domicilio sia nella parte nord dell’Emilia Romagna, tra Bologna e Ferrara, che nella fascia del Veneto tra Padova e Piacenza.

Il programma di sviluppo

L'acquisizione apre la strada verso un più ampio progetto di espansione che riguarderà sia il territorio nazionale che internazionale nell'ottica del modello phygital che distingue l'insegna. Unyli adotta, infatti, un sistema multicanale nel mercato dell’intimo basato su un modello che integra il canale offline e online, selezionando i brand noti o ad alto potenziale e accompagnando i retailer in un percorso di digitalizzazione multicanale. Partendo dalla valorizzazione della dimensione locale, la digitalizzazione comincia dal negozio fisico, che diventa un vero e proprio hub territoriale per le consegne e gli ordini. Attraverso un layout innovativo e una gestione informatizzata del magazzino e della logistica, questo modello consente ai retailer di ottimizzare le vendite e le scorte di magazzino e di aver accesso al canale di vendita web, attraverso l’eCommerce. D’altro canto, i clienti del punto vendita hanno la possibilità di usufruire di un servizio gratuito di personal shopper a domicilio, consegne flash, ovunque si desideri, entro 4-6 ore dall’acquisto e sostituzioni e resi in tempo reale.

Le dichiarazioni

“Ho trovato nell’azienda un approccio innovativo che può aiutarmi a supportare il processo di digitalizzazione di un settore ancora troppo tradizionale, come quello dell’intimo, che miro a portare avanti contribuendo, nel mio piccolo, nella dimensione locale del punto vendita di Rovigo”, dichiara Cinzia Cappellini, store manager del punto di vendita Unyli di Rovigo.

“Negli ultimi due anni Retail Capital ha registrato una solida crescita: iniziando con l’investimento nel Mezzogiorno, seguito dal lancio dei punti di vendita Unyli nel Nord Italia, e culminato con l’acquisizione della società proprietaria di Le Perle Monza. L’apertura di questo ulteriore negozio, in una regione d’Italia che non avevamo ancora presidiato, rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di espansione e sviluppo sul territorio italiano che ha come obiettivo finale il lancio del progetto franchising. Nel 2023, puntiamo anche all’Europa”, afferma Francesco De Paolo, general manager di Retail Capital.