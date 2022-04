UpimLab: un ciclo di incontri per i genitori negli store Upim

Una serie di incontri nei punti di vendita Upim di Milano, Roma e Firenze si terranno nell'ambito del progetto UpimLab dedicato alle famiglie

Il progetto sviluppato dal department store Upim, chiamato UpimLab, nasce con l'obiettivo di fornire spunti di riflessione e creare opportunità di scambio per un uso consapevole degli strumenti digitali da parte dei minori. Per questo motivo nasce questa iniziativa che prevede una serie di incontri all'interno dei punti di vendita dell'insegna, veri e propri momenti di approfondimento dedicati ai genitori. Il progetto è stato ideato in collaborazione con H-Farm College, l’istituto per la formazione universitaria e post-universitaria di H-Farm, e sarà avviato domani, 6 aprile, con il primo dei tre appuntamenti in programma, che si svolgerà nello store Upim di Milano, via Cuneo 2, dalle 18:30 alle 19:30. Seguiranno Roma il 13 aprile e Firenze il 4 maggio. Gli eventi vedranno la partecipazione dei rappresentanti dell’associazione Parole Ostili, il progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole.

In occasione degli incontri, gli esperti di digital marketing di H-Farm College approfondiranno temi di attualità legati alla digital safety dei minori, tra cui: il fenomeno del cyberbullismo e delle challenge lanciate sui social, il sexting, i potenziali rischi dell’interazione con profili fake e la diffusione delle fake news.