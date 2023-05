Urbani valorizza il tartufo futuro #gdoweekreport

Allo stand di Tuttofood 2023, Urbani Tartufi ha presentato la nuova linea Filosofia Naturale

Urbani Tartufi è azienda di riferimento a livello internazionale nella produzione e trasformazione del tartufo. Vanta una consolidata presenza nel mercato statunitense e in Francia, accanto a un'internazionalizzazione in 70 mercati mondiali. Opera tramite commercializzazione sul canale professionale della ristorazione, del retail e dell'industria alimentare. Ha alle spalle una storia secolare di oltre 170 anni, sempre guidata dalla famiglia, ora alla sesta generazione imprenditoriale.

Allo stand di Tuttofood 2023, Urbani ha presentato la nuova linea Filosofia Naturale, preparati al tartufo realizzati con ingredienti naturali e senza l'uso di aromi artificiali. Ma lo sguardo dell'azienda è orientato al futuro, con un forte impegno nella creazione ed estensione di terreni da convertire a tartufaie, piantumando e creando nuove aree boschive in Umbria. “È fondamentale importare strategie di filiera anche nel mondo del tartufo, avere vision che guardino ai prossimi 50 anni, fare squadra fra i numerosi protagonisti di questo comparto per tutelare e salvaguardare la produzione agricola del tartufo” spiega Giammarco Urbani. Favoriti in questa azione dalle grandi marginalità legate alla commercializzazione, che consentono ritorni dell'investimenti in tempi relativamente brevi, improponibili per esempio nel mondo dei funghi.

Truffleland è l'azienda del gruppo specializzata in tartuficoltura, nella produzione e vendita di piante micorrizate, nella consulenza agronomica e realizzazione di impianti specifici. Accanto alle tartufaie dirette, Trufleland affianca imprenditori agricoli esterni nei loro investimenti, proponendo anche il servizio di ritiro del raccolto con pagamento alla consegna al prezzo di mercato stagionale.